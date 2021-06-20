باشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود .. حصيلة أمنية كبيرة في أسبوع.. والقبض على متهم بالقتل ببغداد وتحرير فتاة مختطفة في البصرة

2021/06/20 | 08:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، أعلنت خلية الإعلام الأمني حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 10 / 6 / 2021 ولغاية 17 / 6 / 2021. وقالت الخلية في بيان ورد المستقبل العراقي ان «حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي: -القاء قبض على 834 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب

-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 180

-ضبط اسلحة غير المرخصة 22

-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 4

-ضبط مركبــــة مخالفة وعليـــها اشارات حجز 737

-القبض على مخمورين 191

-حجز دراجة نارية 110

-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 23

-العثور على صاروخ 1

-القبض على متسول 205

-تامين المظاهرات السلمية 4

-زيارة عوائل شهداء 2

-حملات انسانية 2

-حملات امنية تطوعية 4

-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 2

-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 2

-انتشال جثة غريق 2

-ضبط صهريج لتهريب النفط 1

-العثور على رمانة يدوية 2

بدورها، أعلنت قيادة عمليات البصرة تحرير فتاة مختطفة.

وذكرت القيادة في بيان «بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بوجود حالة خطف إحدى البنات من سكنة محافظة الأنبار قضاء الفلوجة»، مشيرا إلى أن «المخطوفة التي تم نقلها من قبل الخاطفين إلى محافظة البصرة قضاء الهارثة.

وأضاف، أنه «بعد التأكد من المعلومات الاستخبارية بوصول المختطفة إلى قضاء الهارثة تم تشكيل قوة من لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة القوة التي تمكنت من مداهمة المكان وتحرير المختطفة». وأشار إلى أنه «تم تحويل المختطفة إلى الجهات المختصة لإكمال أوراق التحقيق وإعادتها إلى عائلتها».



من جانبها، أعلنت قيادة شرطة بغداد اعتقال متهم بقتل شاب من مواليد 2003، خلال دكة عشائرية في العاصمة.



وذكرت القيادة، «بعد حصول جريمة الدكة العشائرية والاعتداء على احد منازل المواطنين ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة المنتظر التابع الى قيادة شرطة بغداد وحصلت جريمة قتل اثناء اطلاق النار على المنزل من منفذ الدكة العشائرية حيث لقي شاب من مواليد ٢٠٠٣ حتفه اثناء ذلك».

واضافت، انه»على الفور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة مديرية شرطة الرصافة بتشكيل فريق عمل ميداني لالقاء القبض على المتهم وبعد استحصال الموافقات القضائية وتم جمع المعلومات وتدقيقها ومتابعة تحركات المتهم تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون».

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