2021/06/20 | 08:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران من الدورة الأولى، بحصوله على 62 بالمئة من أصوات المقترعين، وفق نتائج أولية رسمية أعلنت أمس السبت.



وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحافي، أن رئيسي (60 عاما) حصل على «أكثر من 17,8 مليون» صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59,3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.



وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت، الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين، رجل الدين إبراهيم رئيسي، على فوزه قبل صدور النتائج الرسمية.



وقال روحاني في كلمة متلفزة: «أهنئ الشعب على خياره (...) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب».



كما هنأ المرشح الرئاسي، عبد الناصر همتي، رئيسي، بفوزه في الانتخابات، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت.



وقال في رسالة «آمل أن تجلب حكومتكم بقيادة الزعيم الأعلى علي خامنئي الراحة والازدهار لأمتنا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأغلبية 62 بالمئة.. إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأغلبية 62 بالمئة.. إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).