المفوضية تحدد موعد المصادقة على أسماء المرشحين لاقتراع تشرين المرتقب

2021/06/20 | 08:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حملت مفوضية الانتخابات، الأحد، التأخير الحاصل في حسم أسماء المتقدمين للترشيح للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، فضلا عن جهات اخرى.

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ورجح مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان عبر تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (20 حزيران 2021)"، ان "يتم المصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب هذا الاسبوع".

وعلل سلمان التأخير الحاصل في المصادقة على اسماء المرشحين لغاية الان، بأن "قانون الانتخابات يقضي بارسال الاسماء الى الجهة التي تحدد اهلية المرشح من عدمها، إلا أن بعض الجهات المعنية تاخرت في الاجابة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة".

وشرح سلمان، الالية المتبعة في المصادقة على الاسماء، مبينا أن "الاسماء النهائية الواردة لتحديد الاهلية من الجهة المعنية، ترفع الى الادارة الانتخابية في المفوضية، ثم الى مجلس المفوضين للمصادقة عليها، متوقعاً المصادقة النهائية على اسماء المرشحين هذا الاسبوع في حال وصول جميع الاجابات من الجهات المعنية".

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