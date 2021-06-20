الاتفاق النووي الإيراني.. 6 أسابيع حاسمة 

2021/06/20 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المؤشرات داخل المفاوضات النووية تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في الصفقة يمكن أن يأتي في الأسابيع المقبلة.

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