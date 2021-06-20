2021/06/20 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايار الماضي بلغت 2886 حساب توفير وجاري .وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين المركز الخبري الوطني.

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