النيوليبراليّة – الأيديولوجيّة في أساس مشاكلنا كلّها - جورج مونبيوت

2021/06/20 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_مونبيوت ما هي النيولبرالية؟تصوّروا لو أنّ الشعب في الاتّحاد السوفييتي لم يسمع بالشيوعيّة يومًا.



بالنسبة للأكثريّة منّا، الأيديولوجيّة التي تسيطر على حياتنا، لا اسم لها.



وإذا ما ذكرتَها في حديثك فستواجَه بقلّة الاكتراث.



فحتى لو أنّ مستمعيك سمعوا بها من قبل، سيكون من الصعوبة عليهم بمكان تعريفها.



النيوليبراليّة: هل تعلمون ما هي؟أيديولوجيّة بلا اسمأن يكون لا مسمّى للنيوليبراليّة، هو مظهرٌ ......





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