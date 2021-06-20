لمدة 25 عاما.. الموارد المائية تعلن عن خطة استراتيجية لتنمية مناطق الأهوار

2021/06/20 | 08:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إعداد “خطة استراتيجية” لتنمية مناطق الأهوار لمدة 25 عاماً.وقالت مديرة مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع للوزارة سميرة عبد روحي الشبيب في تصريح صحفي، إن “الوزارة اعدت هذه الخطة وفق تصميم اساسي، قدمتها جهات اجنبية، بيد انها تحتاج الى مبالغ كبيرة”.وأضافت “هناك محاولات لتوفير تلك […]

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