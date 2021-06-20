أطعمة شائعة تسبب أمراضا خطيرة للجسم

2021/06/20 | 08:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتحذر اختصاصيو تغذية مع بعض الأطعمة التي تعد بمثابة خطر كبير على الكبد، والتي يمكن أن تلحق خللا بأداء وظيفته بسبب التضخم الناتج عن تخزين الدهون.ونشر موقع “أونلي ماي هيلث” تقريرا ذكر فيه رأيا لخبراء التغذية في الأطعمة المفيدة والأطعمة الضارة للكبد.وقال اختصاصي التغذية إن الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والرقائق …

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