الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين في المصرف

2021/06/20 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، حصيلة الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين في المصرف.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، إن "عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال أيار الماضي بلغت 2886 حساب توفير وجاري".

وأضاف، أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى وصلت إلى 142 حساباً، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين 2744 حساباً".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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