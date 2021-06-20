إيطاليا والولايات المتحدة تترأسان اجتماعاً للتحالف ضد داعش

2021/06/20 | 09:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيترأسان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في 28 يونيو(حزيران)، والمنعقد لأول مرة في العاصمة الايطالية روما، وفقاً لما ذكرته وكالة نوفا للأنباء الإيطالية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع المرتقب، أكثر من 40 وزيراً من الدول المنضمة إلى التحالف، وأيضاً الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية التي تمت دعوتها بصفة مراقبين.

ومن المنتظر أن تركز النقاشات أيضاً على مكافحة البعد العالمي لداعش وخاصة انتشاره في إفريقيا وضرورة مكافحة جذوره في المناطق الأكثر هشاشة في القارة، بدءًا بمنطقة الساحل.

وبحسب الوكالة الإيطالية، يؤكد الاجتماع الوزاري التزام إيطاليا رفيع المستوى بأنشطة التحالف على الجانبين العسكري والمدني.

وعلى هامش اجتماع التحالف، سيعقد أيضاً لقاء مصغر حول سوريا برئاسة وزير الخارجية الامريكي بلينكين وسيحضره أيضًا وزير الخارجية الايطالي دي مايو.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي أن “بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

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