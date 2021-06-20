التخطيط: انخفاض اسعار المواد الغذائية

2021/06/20 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن وجود انخفاض طفيف في اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) خلال الشهر الماضي، فيما اكدت الوزارة ان معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا ايضا في شهر ايار المنصرم وبنسبة بلغت (0.04%).

وعزا المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "انخفاص اسعار المواد الغذائية الى انخفاض اسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.9%) والخضراوات بنسبة (1.8%)، ".

واضاف أن" الجهاز المركزي للاحصاء استمر برصد الاسعار لمختلف الاقسام في عموم العراق، وان الجهاز اصدر تقريره النوعي السادس للرقم القياسي الخاص باسعار المستهلك لشهر ايار الماضي، بعد تغيير سعر صرف الدينار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، مشيرا الى ان اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة (1.9%)، مقارنة مع شهر نيسان، فيما سجلت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.2%)، اما قسم السكن فقد شهدت اسعاره انخفاضا خلال الشهر الماضي بلغ (0.2%)، بسبب انخفاض اسعار الايجارات بنسبة (0.6%)، وفي المقابل سجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.2%)، كما سجلت اسعار قسم الصحة هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.1%)".

من جهتها حافظت اسعار قسمي التعليم والنقل على نفس مستوياتهما المسجلة في شهر نيسان الماضي، وسجلت اسعار قسم المطاعم ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.5%)، فيما ارتفعت اسعار قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، وشهدت اسعار قسم الترفيه ارتفاعا بنسبة (1.5%)".

ولفت الهنداوي، الى ان مؤشر التضخم سجل ارتفاعا تراكميا منذ شهر كانون الاول من العام الماضي 2020، وحتى شهر ايار من العام الحالي، بلغ (5.6%).

ومن الجدير بالذكر ان مؤشر التضخم لشهر كانون الاول وبحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعا بنسبة (3.3%), وفي شهر كانون الثاني من نفس السنة ارتفع معدل التضخم بنسبة (0.8)، وارتفع في شهر شباط بنسبة(0.7%)، وفي شهر اذار بلغت نسبة ارتفاع مؤشر التضخم (0.6%),وتراجع مؤشر الارتفاع في شهر نيسان الى (0.1%).

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