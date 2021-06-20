لميعة.. صوت الحرية والأسى

2021/06/20 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت لميعة، “أفضل من جسّد الصوت الأنثوي الجريء، واحتفت على الدوام بثنائية الجسد والروح ” كما اجمع النقاد الذين عاصروا الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، التي رحلت امس الأول عن عمر 92 سنة، قضت اواخره في الغربة بالولايات المتحدة، منهية بموتها الجيل الشعري الذهبي في البلاد، والذي ضم بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة، وعبد الوهاب ...

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