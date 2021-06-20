نواب: تسليم الإقليم حصته من الموازنة دون تنفيذ التزاماته مخالفة دستورية صريحة

2021/06/20 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تخصيص مجلس الوزراء مائتي مليار دينار شهريا له باثر رجعي بغداد- وعد الشمري انتقد نواب من كتل مختلفة، أمس السبت، تسليم الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان للأشهر الماضية دون تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون الموازنة، وفيما أشاروا إلى عزمهم استضافة المسؤولين عن الاتفاق في البرلمان، دعوا إلى أنصاف المحافظات الجنوبية والوسطى.وقال النائب ...

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