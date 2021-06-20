أميركا تقلّص تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بعد تلاشي خطر الحرب

2021/06/20 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف عالمية : الصباح الجديد – وكالات سلطت صحف عالمية صادرة يوم امس السبت، الضوء على عدد من الملفات المهمة، كان أبرزها خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب العسكري من الشرق الأوسط.وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستسحب المئات من الجنود والطائرات والبطاريات المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط.وذكرت الصحيفة ...

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