الصحة توضح بشأن ايقاف التطعيم بلقاح استرازينيكا

2021/06/20 | 09:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، وجود نية لايقاف التطعيم بلقاح استرازينيكا في المراكز الصحية، مؤكدة استعدادها لتسلم دفعات منه خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (20 حزيران 2021) إن "الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح استرازنيكا على غرار بعض دول العالم"، مشيرا الى أن "ايقاف أي لقاح تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك".

واوضح الحلفي ان "الوزارة لم تتعاقد مع شركة استرازنيكا، وانما تعاقدت مع مرفق كوفاكس لاستيراد 16 مليون جرعة، الذي يضم مجموعة من اللقاحات، وقد تم تجهيز العراق بدفعة واحدة من اللقاح تبلغ اكثر من 800 الف جرعة من مجموع مليون و725 الف جرعة، اما المتبقي منها فسيجري تسلمه على دفعتين".

وبين ان "اللقاحات تخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية، والوزارة لها حق اختيار اي لقاح تحدده وبصفات خاصة وبحسب المتوفر في مرفق كوفاكس الذي سيطرح خلال ايلول المقبل كميات كبيرة من اللقاحات".

ويعد استرازينيكا اقل كلفة بين اللقاحات الاخرى، وكان من المقرر ان يصبح اللقاح اساسيا في برامج التطعيم في الكثير من الدول النامية.

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