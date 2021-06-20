2021/06/20 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني تسبب برق في إحراق حوالي 10000 فدان من غابات في جنوب غرب ولاية يوتا في الثامن عشر من يونيو الجاري، الأمر الذي أجبر السكان على الإخلاء من المنطقة. ووفقا لتقارير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”البرق” يحرق 10000 فدان من هذه الغابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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