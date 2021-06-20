2021/06/20 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسبب برق في إحراق حوالي 10000 فدان من غابات في جنوب غرب ولاية يوتا في الثامن ‏عشر من يونيو الجاري، الأمر ‏الذي ‏أجبر السكان على الإخلاء من المنطقة‎.‎ ‎ووفقا لتقارير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏”البرق” يحرق 10000 فدان من هذه الغابات المركز الخبري الوطني.

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