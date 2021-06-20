عمليات البصرة تلقي القبض على 12 مطلوبا وتصادر أسلحة وأعتدة مختلفة

2021/06/20 | 09:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة في العراق، القاء القبض على 12 مطلوبا ومصادرة اسلحة واعتدة مختلفة في المحافظة....

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