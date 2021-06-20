وزارة التخطيط ترصد ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي

2021/06/20 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التخطيط ان معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا في شهر ايار الماضي وبنسبة بلغت (0.04%) كاشفة عن وجود انخفاض طفيف في اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) للشهر نفسه.وعزا المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان : انخفاص اسعار المواد الغذائية الى انخفاض اسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.9%) والخضراوات بنسبة (1.8%).واضاف ان : الجهاز المركزي للاحصاء استمر برصد الاسعار لمختلف الاقسام في عموم العراق، وانه اصدر تقريره النوعي السادس للرقم القياسي الخاص باسعار المستهلك لشهر ايار الماضي، بعد تغيير سعر صرف الدينار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.واشار الهنداوي الى ان : اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا خلال نفس الشهر بنسبة (1.9%)، مقارنة مع شهر نيسان، فيما سجلت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.2%)، اما قسم السكن فقد شهدت اسعاره انخفاضا خلال الشهر الماضي بلغ (0.2%)، بسبب انخفاض اسعار الايجارات بنسبة (0.6%)، وفي المقابل سجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.2%)، كما سجلت اسعار قسم الصحة هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.1%).وتابع : ان اسعار قسمي التعليم والنقل حافظت على نفس مستوياتهما المسجلة في شهر نيسان الماضي، وسجلت اسعار قسم المطاعم ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.5%)، فيما ارتفعت اسعار قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، وشهدت اسعار قسم الترفيه ارتفاعا بنسبة (1.5%).ولفت الهنداوي الى ان : مؤشر التضخم سجل ارتفاعا تراكميا منذ شهر كانون الاول من العام الماضي 2020، وحتى شهر ايار من العام الحالي، بلغ (5.6%)./انتهى3

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