الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين خلال الشهر الماضي

2021/06/20 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين.وذكر في بيان ان : عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايار الماضي بلغت 2886 حساب توفير وجار .واضاف ان : عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 142 حسابا .في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2744 حسابا.واشار الى انه المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت بفروعه في بغداد والمحافظات./انتهى3

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