العراق يعد خطة سترتايجية في الأهوار تمتد لـ25 عامًا

2021/06/20 | 09:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إعداد “خطة استراتيجية” لتنمية مناطق الأهوار لمدة 25 عاماً.

وقالت مديرة مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع للوزارة سميرة عبد روحي الشبيب في تصريح صحفي، إن “الوزارة اعدت هذه الخطة وفق تصميم اساسي، قدمتها جهات اجنبية، بيد انها تحتاج الى مبالغ كبيرة”.

وأضافت “هناك محاولات لتوفير تلك الأموال من خلال منظمات دولية مختصة”، مؤكدة ان “الحصص المائية للاهوار مؤمنة تماما للعام الحالي”.

وبينت أن “جميع الأهوار اصبحت منفصلة عن بعضها وهي الحويزة والوسطى والحمّار، بعد أن كانت مسطحا مائيا واحدا في ما مضى، وبالتالي اصبح تجهيزها المائي محدودا”.

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