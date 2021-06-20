2021/06/20 | 09:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتفى فرع نقابة الصحفيين العراقيين في

كربلاء المقدسة، مساء اليوم السبت،

بعيد الصحافة وبالزميل الصحفي الرائد

عبد الأمير الكناني، للحديث عن تجربته

الإعلامية،

الامسية حضرها عدد من الإعلاميين

والصحفيين و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحفي عبد الأمير الكناني ضيفاً في امسية نقابة الصحفيين بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحفي عبد الأمير الكناني ضيفاً في امسية نقابة الصحفيين بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).