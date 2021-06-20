الرافدين يعلن عدد الحسابات المودعة داخل المصرف

2021/06/20 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر ايار الماضي بلغت 2886 حساب توفير وجاري.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 142 حساب، في حين بلغ …

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