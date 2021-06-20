2021/06/20 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، وجود نية لايقاف التطعيم بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحية، مؤكدة استعدادها لتسلم دفعات منه خلال الفترة المقبلة.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح له، إن “الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح استرازنيكا على غرار بعض دول العالم”، مشيراً الى أن “ايقاف أي لقاح تقرره منظمة الصحة العالمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تنفي نيتها ايقاف التطعيم بلقاح استرازينيكا first appeared on النور نيوز.

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