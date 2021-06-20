1,5 مليار من سكان العالم تلقوا لقاحا ضد كورونا

2021/06/20 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأعطي أكثر من مليار ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم بعد ستة أشهر من بدء أولى عمليات التلقيح بحسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى مساء الثلاثاء.بحسب هذه الحصيلة التي تستند إلى مصادر رسمية فقد تم إعطاء 1,500,017,337 جرعة على الأقل في 210 دول أو منطقة.وحوالي 60% من هذا …

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