الرئيس الايراني المنتخب يوجه دعوة رسمية للكاظمي لزيارة طهران

2021/06/20 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، حتى وجه الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، دعوة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بزيارة طهران.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية … Readmore

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