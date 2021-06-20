الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف تفاصيل مراحل مشروع تطوير مدينة الصدر

2021/06/20 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن التفاصيل المتعلقة بمراحل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر.وذكر المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد ان المشروع الذي جاء تنفيذه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي تم ادراجه في موازنة العام الجاري، يتضمن … Readmore

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