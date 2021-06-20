العراق: الاطاحة بعدد من المندسين في التظاهرات

2021/06/20 | 09:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت قيادة شرطة المثنى، الاحد، من القاء القبض على اشخاص مندسين خلال حركة التظاهرات الاخيرة داخل المحافظة.

وذكر قائد الشرطة العميد عبد الرضا كاطع في تصريح لـ NRT عربية، (20 حزيران 2021)، ان "القيادة تدعوا جميع المتظاهرين الى الابتعاد عن الاضرار بالمال العام، مع حرصها على حماية جميع المتظاهرين السلميين".

واضاف كاطع، انه "تم الكشف عن المندسين بين صفوف المتظاهرين وتمت أحالتهم للتحقيق لينالوا جزائهم العادل".

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