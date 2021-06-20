معدل التضخم يواصل التناقص ويقترب من المعدل الصفري.. الاسعار تنخفض للطعام والسكن وترتفع لـ8 قطاعات

2021/06/20 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يبدو أن معدل التضخم في العراق يقترب من المعدل الصفري وسط امال بأن يأتي معدلًا عكسيًا بانخفاض التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد ان وصل اعلى مستوياته في شهر كانون الاول اواخر العام الماضي 2020.

وزارة التخطيط، كشفت عن تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة التضخم بنسبة 0.04% لشهر ايار الماضي، وهو معدل تناقصي مستمر خلال الاشهر الـ6 الماضية بعد تسجيل اعلى مستوى له في شهر كانون الاول بنسبة 3.3%.

وبينما كان مؤشر التضخم لشهر كانون الاول بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعا بنسبة (3.3%), وفي شهر كانون الثاني من العام الجاري ارتفع معدل التضخم بنسبة (0.8)، وارتفع في شهر شباط بنسبة(0.7%)، وفي شهر اذار بلغت نسبة ارتفاع مؤشر التضخم (0.6%),وتراجع مؤشر الارتفاع في شهر نيسان الى (0.1)%.

مؤشر التضخم سجل ارتفاعا تراكميا منذ شهر كانون الاول من العام الماضي 2020، وحتى شهر ايار من العام الحالي، بلغ (5.6%).

انخفاض اسعار الطعام والسكن..



وارتفاعها لـ8 قطاعات اخرى

وبينت وزارة التخطيط في اخر تقاريرها وجود انخفاض طفيف في أسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) خلال الشهر الماضي.

وعزا المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان انخفاض اسعار المواد الغذائية الى انخفاض اسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.9%) والخضراوات بنسبة (1.8%)، مضيفا ان الجهاز المركزي للاحصاء استمر برصد الاسعار لمختلف الاقسام في عموم العراق، وان الجهاز اصدر تقريره النوعي السادس للرقم القياسي الخاص باسعار المستهلك لشهر ايار الماضي، بعد تغيير سعر صرف الدينار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأشار الى ان اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة (1.9%)، مقارنة مع شهر نيسان، فيما سجلت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.2%)، اما قسم السكن فقد شهدت اسعاره انخفاضا خلال الشهر الماضي بلغ (0.2%)، بسبب انخفاض اسعار الايجارات بنسبة (0.6%)، وفي المقابل سجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.2%)، كما سجلت اسعار قسم الصحة هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.1%)،

من جهتها حافظت اسعار قسمي التعليم والنقل على نفس مستوياتهما المسجلة في شهر نيسان الماضي، وسجلت اسعار قسم المطاعم ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.5%)، فيما ارتفعت اسعار قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، وشهدت اسعار قسم الترفيه ارتفاعا بنسبة (1.5%).

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدل التضخم يواصل التناقص ويقترب من المعدل الصفري.. الاسعار تنخفض للطعام والسكن وترتفع لـ8 قطاعات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدل التضخم يواصل التناقص ويقترب من المعدل الصفري.. الاسعار تنخفض للطعام والسكن وترتفع لـ8 قطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).