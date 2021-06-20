البرازيل: وفيات كورونا تتخطى حاجز النصف مليون

2021/06/20 | 09:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطى حاجز الوفيات في البرازيل النصف مليون وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بحسب بيانات وزارة الصحة في البلاد.وذكرت “وكالة رويترز”، فجر اليوم الأحد، أن الآلاف من البرازيليين تظاهروا في أنحاء البلاد، السبت، للاحتجاج على طريقة تصدي غايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي لوباء كورونا، متهمين إياه بالتأخير في شراء اللقاح المضاد للفيروس، […]

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