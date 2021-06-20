"الصمت".. تهمة تلاحق الأحزاب والمسؤولين العراقيين حيال "توغل" أجنبي- عاجل

2021/06/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب سليم همزة، اليوم السبت، الأحزاب العراقية بـ"الصمت" حيال التوغل التركي في اقليم كردستان، محملا "أصحاب المناصب العليا" مسؤولية ما يحصل.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التوغل التركي وخرق الحدود في اقليم كردستان واضح وكل الاحزاب السياسية العراقية ترى المشهد العام وهي صامتة عما يحدث"، مبينا أن "الدخول إذا كان بموافقة بغداد فهذا مخالف للدستور الذي ينص على ان دخول اي قوة اجنبية لاي جزء من العراق بضمنها الاقليم لايتم الا بموافقة مجلس النواب، واذا كان دخول تلك القوات بدون موافقة فهذه إهانة لسيادة البلد".

وأضاف همزة، أن "مايحدث يتحمل وزره المسؤولون العراقيون الذين يتبؤون مناصب عليا ولديهم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات".

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