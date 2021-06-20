الرئيس صالح: ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل لكن لكن لا يلبي ما يتطلع إليه العراقيون

2021/06/20 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل، لكن لكن لا يلبي ما يتطلع إليه العراقيون.وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة أن الرئيس العراقي قال في ملتقى بحر العلوم للحوار إن، امام العراق استحقاقات … Readmore

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