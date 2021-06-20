2021/06/20 | 09:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي قال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، أنس التكريتي، إن لديهم “معلومات مؤكدة بأن هناك 4 دول أوروبية (رفض تسميتها) ناقشت أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بمصر على مستوى حكوماتها.وأوضح التكريتي في تصريحات لـه تابعه “النور نيوز”، أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من معرفة النتائج التي توصلت لها حكومات هذه الدول، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التكريتي: حكومات 4 دول أوروبية ناقشت أحكام الإعدام بمصر first appeared on النور نيوز.

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