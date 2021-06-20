2021/06/20 | 09:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم في العراق إلى 5.6% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/20 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم في العراق إلى 5.6%) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم في العراق إلى 5.6%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).