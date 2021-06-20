التقليدُ والابتكار … القطارُ والطيارةُ الورق - فاطمة ناعوت

2021/06/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت في جلسة شهادة الشيخ "حسين يعقوب" أمام المستشار الجليل "محمد السعيد الشربيني"، خلال محاكمة متهمين في قضية "خلية داعش إمبابة"، سأله القاضي عن "حكم قتل إنسان"، فأصرَّ الشيخ على قوله: (لا يجوز قتل "مسلم”!) وانتبهوا إلى فكرة التخصيص في القتل.



وحين سأله القاضي عن معنى الجهاد والسلفية التكفيرية وتكفير الحاكم والدولة، قال الشيخُ: “لا أعلم"، بينما ظلَّ يتكلم على مدى 43 عامًا بوصفه أعلمَ أهل الأرض، حتى أعل ......





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