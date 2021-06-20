اليونسكو: زيادة عالمية في الاهتمام بالعلوم والعالم العربي يحبو في مسيرته

2021/06/20 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير العلوم السابع لمنظمة اليونسكو عن أن العالم شهد ارتفاعا في الإنفاق على البحث العلمي في الفترة الممتدة بين 2014 و2018، بنسبة 19.2%، أي أسرع من الزيادة التي عرفها متوسط الدخل العالمي، الذي لم يتجاوز 14.8%.هذا الارتفاع يعود … Readmore

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