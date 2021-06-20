الرئاسات الثلاث في العراق تهنئ الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الإيرانية

2021/06/20 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الرئاسات الثلاث في العراق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الإيرانية.وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح هاتفيا مع رئيسي العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، … Readmore

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