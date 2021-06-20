2021/06/20 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الاحد، من جديد، فيما بلغ أعلى سعر ‏في منظمة أوبك، ‏بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل ‏إغلاقها‎ .‎ وسجلت أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة الخفيف يسجل ارتفاعاً جديداً ويبلغ أعلى سعر في أوبك المركز الخبري الوطني.

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