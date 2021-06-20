2021/06/20 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأحد، رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء.‏ وشمل جدول رحلات يوم غد الثلاثاء، 48 رحلة من والى العراق عبر مطاراته الدولية المتوزعة ‏في العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد ‏ المركز الخبري الوطني.

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