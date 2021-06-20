2021/06/20 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأحد، رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء. وشمل جدول رحلات يوم غد الثلاثاء، 48 رحلة من والى العراق عبر مطاراته الدولية المتوزعة في العاصمة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..
رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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