2021/06/20 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب حسن فدعم ان موازنة العام الجاري تتضمن تمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها.وعن تفاصيل الموازنة قال فدعم ان الحكومة وعدت بإرسال الموازنة في الايام المقبلة وهي خالية من التعيينات والمشاريع، مشيرا الى الكشف عن آلاف الإعفاءات الحكومية اليومية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب حسن فدعم: موازنة 2021 تتضمن تمليك أراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب حسن فدعم: موازنة 2021 تتضمن تمليك أراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).