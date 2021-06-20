الجدل يتصاعد حول لقاح مستخدم في العراق.. خبير اوروبي ينصح بـ”التخلي” عنه.. والعراق يعلق حول “إيقاف استخدامه”

2021/06/20 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتصاعد حدة الجدل تجاه لقاح استرازينيكا لأسباب مختلفة في العالم، في الوقت الذي علقت وزارة الصحة العراقية عن حقيقة توجهها لايقاف التطعيم بهذا النوع من اللقاحات.ونفت وزارة الصحة والبيئة الأنباء عن ايقاف التطعيم بلقاح استرازينيكا، واكدت استعدادها لتسلم دفعات منه خلال المدة المقبلة عبر “مرفق كوفاكس”.وقال مدير الصحة العامة رياض […]

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