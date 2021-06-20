مفوضية الانتخابات تحدد عدد مراكز الاقتراع وتؤكد: لا عودة للمنسحبين

2021/06/20 | 10:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عدد مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها، فيما بينت انه لن يكون هناك عودة للمرشحين المنسحبين.وذكرت المفوضية في بيان، أنه “ضمن الاستعدادات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز […]

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