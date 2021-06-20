قائمة صباحية بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في العاصمة بغداد

2021/06/20 | 10:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (20 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.

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