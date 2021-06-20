بايدن يزور كنيسة غداة الإعلان عن مناقشة الأساقفة حرمان السياسيين المؤيدين للإجهاض من المناولة

2021/06/20 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجّه الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إلى كنيسة في مسقط رأسه غداة الإعلان عن أنّ الأساقفة الكاثوليك الأميركيين يعملون على نص يمثل تحديا له بسبب دعمه الحق بالإجهاض.وقضى بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن وقتا في كنيسة سانت جوزيف على … Readmore

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