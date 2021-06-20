تخفيف القيود في فرنسا واليابان و500 ألف وفاة في البرازيل جراء كوفيد

2021/06/20 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فرنسا حيث بات مسموحاً الخروج بدون قيود إلى اليابان التي رفعت حال الطوارئ، تخفف بعض الدول الأحد تدابير مكافحة كوفيد-19 بعدما تحسّن الوضع الصحي فيها، وهو احتمال لا يزال بعيداً للبرازيل التي تجاوز عدد الوفيات فيها ال500 ألف بينما … Readmore

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