التخطيط: انخفاض بأسعار المواد الغذائية وارتفاع بمعدل التضخم خلال هذه المدة

2021/06/20 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رصدت وزارة التخطيط العراقية، الاحد، انخفاضا بأسعار المواد الغذائية، بنسبة (0.3%)، وارتفاعا بمعدل التضخم، وبنسبة بلغت (0.04%) خلال أيار الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تلقى موقعNRT عربية نسخة منه اليوم، (20 حزيران 2021)، إنها كشفت عن "وجود انخفاض طفيف في اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) خلال الشهر الماضي".

وأكدت الوزارة أن "معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا ايضا في شهر آيار المنصرم وبنسبة بلغت (0.04%)".

وعزا المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي أسباب هذا التغيير، إلى "انخفاض اسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.9%) والخضراوات بنسبة (1.8%)".

وبحسب الهنداوي، فأن الجهاز المركزي للاحصاء يستمر "برصد الاسعار لمختلف الاقسام في عموم العراق"، مضيفا أن "الجهاز اصدر تقريره النوعي السادس للرقم القياسي الخاص باسعار المستهلك لشهر ايار الماضي، بعد تغيير سعر صرف الدينار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي".

ولفت: "اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة (1.9%)، مقارنة مع شهر نيسان، فيما سجلت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.2%)، اما قسم السكن فقد شهدت اسعاره انخفاضا خلال الشهر الماضي بلغ (0.2%)، بسبب انخفاض اسعار الايجارات بنسبة (0.6%)، وفي المقابل سجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.2%)، كما سجلت اسعار قسم الصحة هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.1%)"، وفقا للبيان.

وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن "اسعار قسمي التعليم والنقل حافظت على نفس مستوياتهما المسجلة في شهر نيسان الماضي، فيما سجلت اسعار قسم المطاعم ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.5%)، فيما ارتفعت اسعار قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، وشهدت اسعار قسم الترفيه ارتفاعا بنسبة (1.5%)".

وسجل مؤشر التضخم "ارتفاعا تراكميا منذ كانون الاول من العام الماضي 2020، وحتى آيار من العام الحالي، بلغ (5.6%.)، وفقا للهنداوي.

ويشار الى أن مؤشر التضخم لشهر كانون الاول، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعا بنسبة (3.3%)، وفي كانون الثاني من نفس السنة ارتفع معدل التضخم بنسبة (0.8)، في حين ارتفع في شباط بنسبة (0.7%)، وفي اذار بلغت نسبة ارتفاع مؤشر التضخم (0.6%)، فيما تراجع مؤشر الارتفاع في نيسان الى (0.1%).

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