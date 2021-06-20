المالية النيابية في العراق تتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار

2021/06/20 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت اللجنة المالية النيابية في العراق ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما اشارت إلى ان جلسة البرلمان المقبلة لا تتضمن استجواب وزير ال...

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