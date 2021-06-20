أعلى سعر في أوبك.. خام البصرة الخفيف يسجل ارتفاعاً جديداً

2021/06/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهد سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الاحد، ارتفاعاً جديداً، ليسجل أعلى سعر ‏في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل ‏إغلاقها‎ .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل ‏بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.46 دولارا ‏للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00‏‎% .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة ‏أوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.00 دولاراً للبرميل، ‏فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.91 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران ‏الجزائري 72.76 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.04 ‏دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.00 دولارا‎.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إلى 73.51 دولاراً، ‏وخام غرب تكساس الى 71.64 دولاراً للبرميل.

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