من بينها خدمة الصراخ على الميت.. أغرب الأشياء التي تباع على الإنترنت

2021/06/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةقد تكون مررت ببعض اللحظات التي شعرت فيها بأنه لا سبيل لكسب النقود، حيث تجد كل الأبواب مغلقة، لكن هناك بعض الأشخاص الذين سلكوا طرقاً غير معتادة للحصول على المال، فيما يلي أغرب 10 أشياء بيعت وحقق بائعيها أرباحاً منها بالفعل.

الهواء

الهواء هو شيء مجاني موجود في الطبيعة وفي كل مكان تقريباً، لكن لأن هناك بعض المناطق في العالم بها نسبة الهواء الملوث مرتفعة للغاية، لدرجة أن بعض الأفراد قد يفعلون أي شيء تقريباً لاستنشاق بعض الهواء النقي.

بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وكندا يربحون من خلال بيع الهواء، بالنسبة للعملاء في الصين، يُعتبر الهواء الموجود في هذه الزجاجات شيء ثمين لراحة لرئتيهم والتي عادة ما تتعرض للضباب الدخاني.

ورق التواليت من الذهب

أغلى ورق تواليت مصنوع من الذهب عيار 22 قيراطاً والذي بيع بقيمة 1.3 مليون دولار ويعتبر الخيار الأمثل لمقاعد المرحاض الذهبية والتي تشبه إلى حد كبير العروش.

خدمة الحزن على متوفي لا تعرفه

الأشخاص الذين يتأثرون بالفقد هم أحباء المتوفى ومع ذلك، فإن بعض الناس يكسبون المال بالفعل من بيع خدمات الحداد المهنية، يقوم المشيعون المحترفون بإجراء بحث عن الشخص الذي توفي حتى يتمكنوا من التعرف عليهم والتحدث عنه قليلاً أثناء حزنهم ويصرخون عند الطلب، هذه الخدمات شائعة في البلدان الأفريقية والآسيوية والإسبانية.

يكتسبون أيضاً شعبية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ومن المعروف أن بعضهم يتقاضى أجوراً مختلفة للبكاء أو القيام بأنشطة أخرى مثل التدحرج على الأرض والتهديد بالقفز إلى القبر والقفز فعلياً إلى القبر.

ملابس داخلية مستعملة

بالنسبة للأغلبية، قد يكون التعامل مع الملابس الداخلية لشخص ما أو امتلاكها أمرا مثيراً للاشمئزاز.، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكونون على استعداد لدفع سعر أعلى للحصول على الملابس الداخلية المستعملة لشخص آخر وعلى ما يبدو هناك طلب كبير على الملابس الداخلية.

يزدهر هذا العمل المخيف في بيع الملابس الداخلية النسائية المستعملة، حيث تحصل على سعر أفضل إذا كانت الملابس الداخلية ضيقة ومتهالكة وبها بقع غريبة وما يجعل الأمر أكثر غرابة هو السوق الواسع المتاح لهذه المنتجات

حليب الثدي

تبيع بعض الأمهات حليب الثدي وهو عمل مربح موجود منذ فترة طويلة، في حين أن هذا قد يبدو مناسباً للأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم الرضاعة الطبيعية، إلا أنه لا يزال يتصدر قائمة الأشياء الغريبة التي يبيعها الناس مقابل النقود.

ربما ازدهرت هذه الخدمة مع دعوة منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة حصول الأطفال على لبن الأم من أمهات يتمتعن بصحة جيدة في حالة عدم قدرة الأم البيولوجية على إنتاج الحليب.

خدمة سرد التفاصيل المحزنة في حياتك

نادراً ما نريد أن نتذكر تلك الأوقات التي تعاملت فيها الحياة معنا بقسوة ومع ذلك بالنسبة للآخرين هذه فرصة لكسب المال، حيث يحصل بعض الناس على أموال مقابل سرد لحظات البؤس الحقيقية وبيعها للمجلات والصحف.

قد تتراوح هذه القصص من تجربة الاقتراب من الموت أو المرض أو حتى العلاقات العاطفية التي مرت بمواقف صعبة، تختلف الأسعار حسب حساسية قصتك ويصبح الأمر أكثر غرابة عندما تطلب الوكالات منك صوراً فوتوغرافية أو توثيق لإثبات صحة قصتك، يمكنك الحصول على ما بين 200 إلى 2000 دولار للقصة الواحدة.

بلازما الدم

مكونات مثل الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء، هي شيء مختلف عن التبرع بالدم التقليدي، حيث يستغرق الأمر وقتاً أطول حيث يتعين على الأطباء استخراج البلازما من الدم وبصرف النظر عن إدراك أنك تساعد شخصاً مريضاً في مكان ما، فإنك تحصل أيضاً على أموال جيدة مقابل ذلك.

لبيع البلازما، يجب أن يتم فحصك بحثاً عن فيروسات معينة وأن يكون عمرك أكثر من 18 عاماً وأن يكون وزنك مناسباً وتتمتع بصحة جيدة، مقابل كل تبرع تدفع المستشفيات في أي مكان ما بين 20 إلى 50 دولاراً، تدفع لك المستشفيات اعتماداً على كمية البلازما التي يمكنك التبرع بها وكمية البلازما التي يمكنك التبرع بها بأمان تتناسب طردياً مع وزنك.

بيع مجوهرات غريبة

من المفترض أن تكون المجوهرات جميلة وفريدة من نوعها، لكن هناك سوق ضخم للمجوهرات الغريبة والمخيفة، حيث يصنع المئات من البائعين مجوهرات مخيفة من مواد غير تقليدية مثل أسنان الغزلان والأكثر إثارة للدهشة هو سوق هذه المجوهرات، سترى صابوناً على شكل أجزاء مشوهة من جسم الإنسان وأقراط وخواتم أصابع مستوحاة من أطقم الأسنان.العذرية مقابل 3 مليون دولار

العذرية شيء يحظى بتقدير كبير في العديد من المجتمعات، بعض النساء يحتفظن بعذريتهن ثم يبيعنها لمن يدفع أعلى سعر، هناك فتاة باعت عذريتها بالفعل مقابل 3 مليون دولار.

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