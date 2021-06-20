2021/06/20 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/نينا/ نعيش هذه الأيام الذكرى الـ 36 لبداية الحلم العربي في دخول قطاع الفضاء، وذلك بعد وصول أول عربي إلى الفضاء وهو الأمير سلطان بن سلمان في يونيو 1985، حيث جسد هذا الإنجاز، بداية حلم كبير، سارعت للعمل على تحقيقه الإمارات، من خلال إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أفرز تكوين فريق وطني من 4 رواد فضاء، ومن ثم انطلاق هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد»، ليصبح أول عربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، وسلطان النيادي، ومؤخراً اختيار رائدين جديدين، هما نورا المطروشي، لتصبح أول رائدة فضاء عربية، ومحمد الملا، فيما يأتي ذلك، كنجاح جديد لمشروع الإمارات في قطاع الفضاء، الذي حقق نجاحات نوعية، أصبحت حديث العالم.ويأتي البرنامج، الذي أطلقته الإمارات بهدف تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي، من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية، ومن بين أهم مشاريع البرنامج الوطني للفضاء، فيما حظت الدفعة الأولى من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بإقبال كبير، حيث بلغ عدد المتقدمين للبرنامج في نسخته الأولى 4022 شخصاً، وصولاً للإعلان عن أسماء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين أصبحا أول رائدي فضاء إماراتيين، بينما أفرزت النسخة الثانية من البرنامج، التي تقدم لها 4305 أشخاص، اختيار محمد الملا ونورا المطروشي.وبعد اختيار الملا والمطروشي رائدي الفضاء الجديدين من الدفعة الثانية، فقد بدآ خطة تدريبية داخل الدولة مبدئياً للتأكد من جاهزيتهما، تمهيداً لانضمامهما إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء، التابع لـوكالة «ناسا»، ومن ثم يلتحقان برائدي الفضاء المنصوري والنيادي، اللذين يجريان حالياً تدريباتهما الاحترافية المتقدمة حالياً في المركز ذاته، والتي تؤهلهما لتشغيل محطة الفضاء الدولية.والقيام بأبحاث علمية، ومهام طويلة في الفضاء الخارجي، تعود بالنفع على البشرية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق إماراتي يحقق الحلم بعد 36 عاماً على أول رحلة عربية للفضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق إماراتي يحقق الحلم بعد 36 عاماً على أول رحلة عربية للفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).