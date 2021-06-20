موظفو بلدية النجف يغلقون دائرتهم احتجاجا على الفساد الاداري

2021/06/20 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اغلق موظفو بلدية النجف الأشرف صباح اليوم الاحد دائرتهم احتجاجا على الفساد الاداري .وكانت دائرة مكافحة الفساد الاداري في هيئة النزاهة بالمحافظة، القت القبض على عدد من الموظفين في مديرية بلدية النجف الأشرف بشان عمليات فساد بملف الاراضي السكنية./انتهى.

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